أغلق جسر «هاربر سيدني» مؤقتا صباح أمس من أجل حدث للاحتفال ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقبلة التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.



ووفقا لبوابة «أيه.بي.سي. نيوز» الإخبارية قام ما يقرب من 4 آلاف شخصا ارتدوا أطقم كرة القدم ويحملون الأعلام، بالرقص والغناء وساروا على الجسر خلال مراسم الاحتفال، والذي شهد بدء العد التنازلي، حيث يتبقى 25 يوما، لانطلاق البطولة التي تقام في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس المقبلين. وبدأ الحدث بحفل التدخين التقليدي، وهي عادة قديمة ومعاصرة بين بعض السكان الأصليين الأستراليين والتي تنطوي على حرق النباتات المحلية لإنتاج الدخان، تبعته عروض ثقافية حية وخطب، كما تم الكشف عن قميص خاص ذي وجهين احتفالا بالدولتين المنظمتين.