أرسل الإسباني كارلوس ألكاراز تحذيرا لمنافسيه قبل بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه دون عناء على الأسترالي أليكس دي مينو 6-4 و6-4 ليحصد لقب بطولة كوينز ويستعيد صدارة التصنيف العالمي.



ووسط درجات حرارة مرتفعة استعرض اللاعب، البالغ عمره 20 عاما قوته أمام منافسه الأسترالي البارع ليحقق لقبه الأول بالملاعب العشبية بطريقة مبهرة.



وكانت هذه ثالث بطولة فقط لألكاراز بالملاعب العشبية لكنه شق طريقه في القرعة ببراعة ليستعد جيدا لمنافسات ويمبلدون وهوعلى قمة التصنيف.



ونال دي مينو، أول أسترالي يصل لنهائي البطولة في لندن منذ ليتون هيويت في 2006، فرصا لكسر الإرسال حين تقدم 4-3 في المجموعة الأولى لكنه لم يستغلها.



وكسر ألكاراز الإرسال في الشوط التالي قبل أن يظفر بالمجموعة على الإرسال.



وارتكب دي مينو خطأ مزدوجا ليهدر شوط الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية ولم يكن هناك أي مفر من فوز اللاعب الإسباني باللقب في النهاية.