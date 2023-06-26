فاز الكازاخستاني ألكسندر بابليك على أندريه روبليف المصنف الثالث بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 بفضل كسرين للإرسال ليحرز لقب بطولة هاله المفتوحة للتنس وهو الأول له على الملاعب العشبية قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون.



وهذا هو اللقب الثاني للاعب البالغ عمره 26 عاما في بطولات المحترفين بعد مونبلييه في 2022.



وكسر المصنف 48 عالميا إرسال روبليف الأول في المباراة ليتقدم 2-0.



وحسم بابليك المجموعة الأولى بفضل إرساله القوي أمام اللاعب الحاصل على لقب مونت كارلو هذا الموسم.



لكن روبليف، الذي خاض النهائي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام في «هاله»، نجح في كسر إرسال بابليك أخيرا من الفرصة الثالثة ليتقدم 3-2.



وأدرك روبليف التعادل في المباراة غير أن بابليك تعافى وكسر إرسال منافسه بضربة خلفية رائعة في بداية المجموعة الثالثة.



وارتكب اللاعب الكازاخستاني أكثر من عشرة أخطاء مزدوجة طوال المباراة لكنه حسمها بضربة إرسال ساحقة هي الثانية له في المواجهة ليحقق لقبه الثاني في بطولات المحترفين.