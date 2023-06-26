ذكر تقرير إعلامي أمس أن يوشكو جفارديول لاعب نادي لايبزيغ يعتزم الانتقال لفريق مان سيتي هذا الصيف.



ووفقا لتقرير نشرته مجلة «كيكر» الألمانية، فإنه يتوقع أن يقوم مان سيتي بتقديم عرض خلال الأيام المقبلة. وذكرت تقارير أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد الصفقة، ولكن النادي قد يكون مستعدا للسماح لجفارديول بالرحيل مقابل ما يقرب من 110 مليون يورو (120.27 مليون دولار).



ولدى المدافع عقد مع لايبزيغ، الفائز بكأس ألمانيا، يمتد حتى 2027، ومن شأن خسارة جفارديول، أن تكون بمنزلة ضربة موجعة للايبزيغ، الذي بالفعل رحل عنه لاعبان مهمان هما كونراد لايمر، وكريستوفر نكونكو إلى بايرن ميونيخ وتشلسي تواليا.