الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن النادي العربي القطري تجديد عقد مدربه الوطني يونس علي لمدة موسمين تنتهي في صيف 2025.



وذكر النادي في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المدرب وقع على عقد التمديد مع إدارة النادي لمدة موسمين بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم المنصرم. وكان يونس علي تولى مهمة تدريب العربي خلفا للمدرب الأيسلندي هيمير هالغريمسون، في يوليو 2021، قاد المدرب الوطني فريقه العربي للفوز بلقب كأس أمير قطر لكرة القدم بعد غياب عن منصة الكأس لثلاثة عقود من الزمان، فضلا عن خسارته لبطولة الدوري القطري في الجولة الأخيرة لصالح الدحيل، حيث احتل الوصافة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن البطل.



هذا، وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024، وطريقة توزيع الفرق خلال القرعة التي من المنتظر أن تقام في 24 أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء مرحلة الأدوار التمهيدية، وجاء السد القطري في المستوى الأول بجانب الهلال واتحاد جدة السعوديين.