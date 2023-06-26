تقرير: هادي العنزي



بدأت أندية دوري زين الممتاز لكرة القدم سعيها في تعزيز صفوفها بلاعبين جيدين من المحليين والمحترفين مبكرا، وبدأت الأخبار تتقاطر عن صفقة كبيرة هنا، أو انتقال لاعب مؤثر من ناديه الذي نشأ وترعرع في ملاعبه إلى ناد منافس، وتلك الصفقات القليلة أعلنت مبكرا عن «صيف ساخن» يعد بمزيد من المفاجآت والصفقات التي ستعقدها الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة، أو في المعسكرات الخارجية للأندية والمتوقع لها أن تبدأ يوليو المقبل، وقبل فترة كافية من انطلاق الدوري الممتاز 24 أغسطس.



وبعدما سجل اللاعبون العرب حضورا مؤثرا في جميع مسابقات الموسم المنصرم، وتفوقوا بجدارة على نظرائهم المدافعين الأفارقة، والمهاجمين البرازيليين، فمن المؤكد أن تأخذ العديد من الأندية «المحترف العربي» هدفا رئيسا في تعاقداتها المقبلة، حيث شهد الموسم الكروي الماضي مشاركة فاعلة للاعبين العرب، وكانت لهم بصمة مؤثرة في مختلف المراكز التي شغلوها، وكان أغلبهم نعم العون والمساند لفريقه، وإن كانت الحصة الأكبر من الإشادة بشاغلي خط المقدمة، وفي مقدمتهم التونسي طه ياسين الخنيسي (مواليد 1992) هداف الدوري، والليبي محمد صولة (1993) المنتقل حديثا إلى القادسية بعد فترة رائعة مع العربي، والتونسي يوسف بن سودة (1997)، والبحريني محمد مرهون (1998)، والمصري عمرو عبدالفتاح (1996)، والليبي السنوسي الهادي (1994) الذي غادر بدوره دامع العين إلى وطنه، بعد عدم التوصل مع النادي العربي لصيغة مرضية لتجديد التعاقد بينهما فيما يبدو.



ولم تكن مشاركة النجوم الدوليين السوري عبدالله الشامي المنتقل «صيفا» من الفحيحيل إلى النصر، والمغربي مهدي برحمة (الكويت)، والأردني أحمد عرسان (كاظمة)، والجزائري طارق بوعبطة (العربي)، والفلسطيني ياسر حمد (القادسية)، والسوري عمرو ميداني (النصر)، والأردني محمود الصرار في (العربي)، والقطري عبدالكريم حسن (الجهراء)، والأردني محمود المرضي (القادسية)، والتونسي عمرو زكريا (الجهراء)، والجزائري عماد الدين عزي (كاظمة)، والعماني حمد الحبسي (الساحل)، والأردني عدي الصيفي (القادسية ثم السالمية)، مشاركة عابرة مع فرقهم، بل كانوا جميعا ذوي تأثير كبير على فرقهم، كما ساهموا بمهاراتهم العالية في إثراء الدوري الممتاز فنيا، فضلا عن تسويقهم بشكل غير مباشر إلى جماهيره التي تتابعهم في أوطانهم.

8 تعاقدات عربية فبراير الماضي



ولعل التألق اللافت مطلع الموسم الماضي للنجوم العرب، فتح شهية أندية دوري زين الممتاز لمزيد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية (يناير 2023)، حيث اتجه نادي الكويت إلى الرفاع البحريني ليتعاقد مع لاعب الوسط محمد مرهون، والتونسي ياسين العمري، وجدد الثقة بالمصري عمرو عبد الفتاح حتى 2026، فيما ظفر القادسية بالمهاجم الأردني محمود المرضي قادما من الدوري الماليزي، والمدافع الفلسطيني ياسر حامد، بينما تعاقد غريمه التقليدي العربي مع التونسي بسام الصرارفي، وتحرك الجهراء فتعاقد مع الدولي القطري عبدالكريم حسن، مستعينا ببطاقة دولية مؤقتة، عوضا عن موافقة السد القطري على انتقاله، فكانت الصفقة الأكثر جدلا في وسائل الإعلام الخليجية، واستقطب النصر الأردنيين أنس العوضات، وأحمد سمير.



وغادر الكويت قبل إكمال الموسم الكروي 2022-2023، العراقي شيركو كريم (الكويت)، ومواطنه اسو رستم (السالمية)، والعماني أرشد العلوي (الكويت)، فيما كاد الأردني عدي الصيفي (القادسية) أن يكون رابع المغادرين، لولا تعاقد السالمية معه في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية حينها.



نجوم العرب.. هدف الجميع



واليوم، والتعاقدات الصيفية في أوجها، يحظى المهاجمون العرب بالاهتمام الأكبر في أغلب الأندية، ليس لكونهم «الحصان الرابح» الموسم الماضي فقط، بل لسهولة اندماجهم مع زملائهم في مختلف الأندية لروابط اللغة والثقافة المشتركة، وكذلك لعدم مغالاتهم في أجورهم السنوية، مقارنة باللاعبين من أوروبا وأميركا اللاتينية، وقد بدأت أغلب أندية الدوري الممتاز بعقد صفقاتها الصيفية مبكرا، وقد اتخذت من نجوم العرب، وخاصة الذين قدموا مستويات متميزة «محليا» هدفا رئيسا لتعاقداتها، وتمكن الكويت من المحافظة على نجومه «العرب» مهدي برحمة، ومحمد مرهون، وبلال عيفة، وطه ياسين الخنيسي، وياسين عامري، فيما غادر العربي السنوسي الهادي، ومحمد صولة الذي انتقل إلى القادسية، كما انتقل المدافع السوري عبدالله الشامي من الفحيحيل إلى نادي النصر، كما جددت إدارة «العنابي» تعاقدها مع مع مواطنه عمرو ميداني أيضا، واستقدمت في ثالث صفقاتها الصيفية لاعب الوسط الليبي المعتصم اللافي، وتبقى ملفات كثير من النجوم العرب مفتوحة على مصراعيها، ورهنا بالمباحثات والمزايا «المالية» التي تقدمها الأندية لإغراء لاعبين أثبتوا كفاءتهم وجودتهم الفنية، ولربما نشهد عودة سريعة للمتألق السنوسي الهادي قريبا.



المفاجآت الكبيرة قادمة



ولعل المستوى المميز الذي ظهر به التونسيان الخنيسي وبن سودة، والليبيان صولة والسنوسي، يدفع باتجاه التعاقد مع لاعبين من تونس وليبيا في الفترة الحالية، لاكتشاف مزيد من مواهب البلدين، فيما على الجهة الأخرى لايزال عالقا في أذهان المتابعين المستوى غير المتوقع لممثلي الكرة العراقية الموسم الماضي شيركو واسو، ويتوقع أن تشهد سوق الانتقالات العديد من المفاجآت الكبيرة في ظل المنافسة المحتدمة بين الكبار كل موسم على لقب الدوري.