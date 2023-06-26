يغادر قائد مان سيتي الإنجليزي لاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان صفوف فريقه المتوج بثلاثية تاريخية مع نهاية عقده في 30 الجاري، بحسب لائحة اللاعبين التي نشرت على الموقع الرسمي للدوري الانجليزي.



وأدرج ضمن هذه اللائحة أيضا اسم المدافع الفرنسي بنجامان مندي الموقوف منذ أغسطس 2021 من قبل «السيتي» على خلفية اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه في حين مازال يخضع للمحاكمة.



وتمت تبرئة مندي، في يناير 2023، من 6 من حالات الاغتصاب الـ 7 المتهم بارتكابها، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، لكن سيتعين عليه أن يخضع للمحاكمة مرة أخرى بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.



كما يتعين على مندي المثول أمام محكمة تشيستر (شمال إنجلترا) لبدء إجراءات المحاكمة الثانية.



وبعدما كان من المؤكد أن مندي بات خارج أسوار مان سيتي، فإن تأكيد رحيل غوندوغان (32 عاما) يوضح وضعه بعد أسابيع من الشكوك حيال مستقبله.