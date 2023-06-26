بيروت - منصور شعبان



قام، أمس، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بجولة جبلية شاملة قادته الى بلدتي نيحا وجباع على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي ومستشارين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال في خطبة له: «أشعر بأنني بين أهلي واخواني وأصدقائي في جباع، وجباع هي علية الشوف، علية الخير والبركة، علية الأرض الطيبة والزرع والضرع، علية البطولة والشهادة، علية التقوى والأصالة الروحانية. ونحن القادمون من «علية شانيه»، علية المرحوم سيدنا الشيخ أبوحسين شبلي أبي المنى، التي أنعم الله بها علينا وكانت من نصيبنا، علية القائل فيما قال في أيام محنة الجبل آنذاك (1840) وهو ما يتناقله مشايخنا الأجلاء اليوم وفي كل يوم:



«يا قدرة الحق حلي عقد ما ربطوا.. وشتتي شمل أعدانا بما ارتبطوا



يا قدرة الحق، سيف الحق قاطعهم.. كلما علوا في جبرهم هبطوا»



وأضاف: «وفي الأيام والليالي المباركة على مشارف عيد الأضحى المبارك نلتقي لنتبادل التهاني والتمنيات والتبريكات، ولنستمد بركة العيد ونعيش معانيه السامية تضحية حقيقية وضحى نورانيا، ظاهرا وباطنا ماديا وروحيا، فللأضحى معنيان: معنى مرتبط بالتضحية، والتضحية ترك ما كل هو عدم وبهتان، وبراءة من كل فكر وعمل إبليسي وطغيان. ومعنى مرتبط بالنور والإشراق، فالضحى انطلاق النهار بعد ان يكون الفجر قد بزغ والضوء قد أشار إلى قرب حلول النهار، نهار الحق والتوحيد والقيامة. فإذا كان الليل للنوم والاستراحة والسكون، فإن انبلاج الفجر إيذان بالنهوض والسعي والاستعداد لبلوغ النهار مع إشراقة الشمس، وهكذا يجب ان يكون الاستعداد لبلوغ السعادة الحقيقية والآخرة البهية التي هي بمنزلة النور وإشراقة الشمس والحق. وهل يكون بلوغ الضحى إلا بالتضحية؟ وهل تكون التضحية إلا بالنورانية؟». وقال: «نتطلع الى الأمام بأمل وتفاؤل ونسعى جهدنا لتحقيق ما نفكر به، ونتحمل المسؤولية الى جانب القيادة السياسية فنكون معا في مواجهة التحديات التي تحتم علينا العمل والتعاون».