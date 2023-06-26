أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من اليوم السابق ليوم الوقوف بعرفات.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



كما أصدر رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د. غازي الشمري أمرا بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي أمس الأحد إن ذلك يأتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم. كذلك أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم. وقال الحرس في بيان صحافي أمس إن ذلك يأتي بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.