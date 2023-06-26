تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيق ثابت العباسي، هنأه فيه بتوليه مهام منصبه الوزاري الجديد.



وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد أعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذا الاتصال والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع الكويت بجمهورية العراق الشقيق.



وأضافت أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.