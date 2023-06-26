دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملات موسعة في المحافظات الـ 6 تستهدف التعديات على الشبكتين الكهربائية والمائية تم خلالها تسجيل رقم قياسي للمخالفات الشهرية بلغ 90 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان هذه الحالات تم تسجيلها من خلال الجولات المكثفة والضربات الاستباقية بهدف تخفيف الأحمال على الشبكة الناتجة عن المخالفات في التمديدات وغيرها.



وأضاف ان الحملات تستأنف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بالتعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة ومع اللجنة المشتركة لمكافحة ظاهرة العزاب في السكن الخاص.



وشدد على أن اللجنة لن تألو جهدا في ضبط التعديات في التمديدات المباشرة على العشوائيات وبيوت الصفيح في السكن الخاص والتي يقطنها العمالة المكدسة والعزاب.



وقال الشمري ان حرارة الصيف لن تمنع الضباط القضائيين من تأدية مهامهم وتنفيذ الحملات المستمرة لوضع حد للمخالفات.