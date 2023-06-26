أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكـار والتكنولوجيا والذكــــاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي تعد خارطة الطريق للتطبيقات العالمية الناجحة.



وتأتي هذه التوصيات في أعقاب اختتام المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا والذكــــاء الاصطناعي وريادة الأعمال لعام 2023، والذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، وذلك بمشاركات خليجية متميزة من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والإعلاميين، وفيما يلي 17 توصية نهائية للمؤتمر:



1- انطلاق 6 مسابقات سنوية تتزامن مع الاحتفالات العالمية تحمل أسماء القادة الخليجيين.



2- إنشاء مركز خليجي للابتكار المؤسسي وريادة الأعمال يضم قواعد البيانات العالمية والخليجية والإقليمية مدعم بالذكاء الاصطناعي.



3- إنشاء صندوق عربي تشارك فيه جميع الدول لدعم المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلبة وأصحاب المشاريع الناشئة.



4- إنشاء برنامج مسرعة الأعمال وحاضنة الأعمال الافتراضية تحتضــــن الشركات الناشئة وتقدم الخدمات المجانية.



6- تمكين استراتيجيات الابتكار في التعليم علي جميع مستويات وزيادة الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير.



7- إنشاء جهة متخصصة تعمل على تسريع وتيــرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمـــن زيادة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية.



8- نشر ثقافة الاستخــدام الرقمي على مستــــــوى الأفراد والشركات وتحسين الوعي الاجتماعي بأهمية ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.



9- تعزيز المهارات الرقمية بالدول العربية لمواكبة مستجدات مهارات وقدرات الأفراد والشركات الرقمية ومواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.



10- اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة.



11- تطوير البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفيــــــر البيانات اللازمة لتدريب النماذج الذكية، وتحسين الشبكات اللازمة للاتصالات السريعة والموثوقة.



12- الشراكة الاستراتيجية بين المستثمرين في جميع القطاعات والمخترعيـــن والمبتكريـــن ورواد الأعمال للعمـــل معــــا للارتقـــاء في منظومـــة الابتكار وريادة الأعمال.



13- حتمية المسارعـــــة لاستصدار مواثيق أخلاقية عربية ناظمة للاقتصاد الرقمي تهدف لحماية الخصوصية الثقافيــــة والاجتماعية العربية من سرعة التطور التكنولوجي.



14- تحسين بيئة الأعمال في الدول المختلفة، وتشجيــع روح الريادة والابتكار وتوفير الدعم اللـــازم للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



15- يجب تعزيز التعاون الدولي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات بين الدول المختلفة.



16- تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديميـــــة والشركات والحكومـــــة والمؤسسات التمويليـــة لتعزيز نقل التكنولوجيـا وتسويق البحوث.



17- وضع مبادئ لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوره السريع لضمان جودة الاستخدام لصالح المجتمعات وعدم الحاق الضرر بالأفراد.