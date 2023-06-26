لايزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح المفضل لدى الإنجيليين في الولايات المتحدة في السباق الرئاسي المقرر في 2024، وذلك رغم الفضائح القانونية والأخلاقية التي يواجهها بما في ذلك اتهامه بإساءة استخدام سلطته ومحاولة تقويض انتخابات حرة لمصالحه الشخصية.



وظهر ذلك في الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها أنصار اليمين المسيحي ترامب في تجمع «الطريق إلى الغالبية» امس الأول الذي شارك فيه نحو ثلاثة آلاف إنجيلي من حركة «إيمان وحرية» في واشنطن. وقال ترامب في خطابه وسط تصفيق حار «معا، نحن محاربون في حملة نزيهة لوقف مفتعلي الفتن والملحدين والعولميين والماركسيين. هذا هو ما هم عليه. وسنعيد جمهوريتنا أمة واحدة بعناية الله».



وأضاف «أعتبر ذلك وسام شجاعة عظيما. يتم توجيه اتهامات لي من أجلكم، وأعتقد أنكم أكثر من 200 مليون شخص يحبون بلدنا».



وتحدث الكثير من المسؤولين الحاضرين في المؤتمر عن استحسانهم لسجل ترامب بدلا من التعليق على شخصيته.



ورأوا أنه يحارب من أجل مناصريه بشكل استثنائي لم يقم به أي سياسي آخر، وأنه أكثر رئيس التزم بوعوده الانتخابية في التاريخ الحديث إذ إنه عمل على صون الحريات الدينية وعين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ألغوا الحق الدستوري في الإجهاض.



وكان الناخبون الإنجيليون البيض بطيئين في حشد الدعم لترشيح ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016، لكن فور اقتناعهم، التزموا بدعمه بشكل كامل.



وأيده الجمهوريون البيض غير اللاتينيين الذين يرتادون الكنيسة بانتظام بنسبة 81% في العام 2016 وبنسبة 76% في العام 2020، وهي إحصاءات تثير دهشة أولئك الذين يشككون في استقطاب ترامب للمتدينين.



وقالت الناشطة السياسية المحافظة سوزان مونك (50 عاما) لوكالة فرانس برس إن «هناك فرقا بين الممثل عن الشعب والقائد»، موضحة أن «الكثير من المسؤولين السياسيين الذين عرفناهم منذ عقود كانوا يكتفون بالقيام بالحد الأدنى من أجل إعادة انتخابهم. أما دونالد ترامب فيحاول تصحيح الوضع».