هالة عمران



شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.



واستهل حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحضور محافظ السويس عبدالمجيد صقر، ومدير المديرية بالمحافظة ياسر عمارة.



وحرص الوزير على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، موجها بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، مشددا على عدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم أثناء فترة التقدير.