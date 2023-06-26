



عبدالعزيز الفضلي



شدد مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي، على أهمية الأنشطة التربوية والتعليمية التي ينعكس أثرها الكبير على المعلمين والمتعلمين، مشيرا إلى أن إقامة الفعاليات التربوية والبرامج التعليمية كفيلة بتعزيز دور العاملين في الميدان التربوي وتشجيع الطلبة على الإبداع. وقال العجمي خلال رعايته الحفل الختامي لأنشطة توجيه اللغة العربية في منطقة الفروانية التعليمية الذي اقيم على مسرح كلية التربية الأساسية، «من الصرح المميز نلتقيكم في هذا الحفل الهادف الذي حقق النجاح من عنوانه بجهود كوكبة من الكوادر التعليمية التي سخرت وقتها وجهدها لخدمة العملية التعليمية. والمنطقة لا تدخر جهدا في دعم هذه الكوادر وتحفيزهم على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بالعمل التربوي ورفع المستوى العلمي لدى الطلبة». من جانبه، أكد الموجه الأول للغة العربية ناصر العيبان، ان دور مدير عام المنطقة ورعايته لهذا الحفل سيكون لهما بالغ الأثر في نفوس المعلمين والمتعلمين، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاز هذه الفعالية الهادفة لرفع مستوى التحصيل المعرفي للطلاب والطالبات وبما يعود عليهم بالفائدة وتحقيق الإنجازات.



وقال العيبان: «يسعدني ويطيب لي أن أحييك في حفلنا مقدرا إجابتكم الدعوة ومثمنا حضوركم ومشاركتكم في هذا اليوم الذي نقابل فيه العمل بالشكر والجهد والثناء والتعاون وبالإشادة والإطراء، ومؤكدا أن العبرات تتسابق والكلمات تتزاحم لتنظيم عقد الشكر الذي تستحقونه أنتم».