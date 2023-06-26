عبدالعزيز الفضلي



عاد مديرو مدارس المرحلة الثانوية أمس الى مقار اعمالهم الأصلية بشكل مؤقت بعد انتهاء فترة تدويرهم المناطقي، والذي سيعود مرة أخرى في فترة اختبارات الدور الثاني التي ستنطلق اعتبارا من 5 إلى 16 يوليو المقبل، حيث اعتمد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان أمس جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف العاشر والـ 11 والـ 12 بقسميهما العلمي والأدبي.



وأوضحت وزارة التربية أن الاختبار النهائي للصف الـ12 علمي سيكون في 13 من الشهر نفسه، فيما تنطلق اختبارات الصف الـ 12 بمرحلة التعليم الديني في 3 يوليو المقبل وتستمر حتى 17. في السياق نفسه، قالت الوزارة إن على الراغبين في تقديم طلبات التظلمات لامتحانات الـ12 بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني الدخول على موقع الوزارة ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وبواقع ثلاث مواد دراسية كحد أقصى لكل طالب.



على صعيد متصل، قامت المناطق التعليمية وإدارات التعليم الديني والخاص والنوعي بتوزيع شهادات نهاية العام الدراسي على الطلبة الناجحين وكذلك الذين لهم الحق في دخول الدور الثاني والراسبون.



وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» انه تم اعتماد ما يقارب 34 الفا و230 شهادة للطلبة الناجحين، مشيرة الى انه تم البدء بتوزيعها امس، وتستمر عملية التوزيع الى اليوم الاثنين.



وأوضحت ان من لم يتسلم شهادته باستطاعته تسلمها من المنطقة التعليمية بعد عيد الأضحى المبارك، لافتة الى انه بالنسبة لطلبة الدور الثاني وكذلك للراسبين سيتم سحب شهاداتهم من اجهزة الحاسوب في المدرسة.



وذكرت المصادر انه سيتم دفع رسوم دينار واحد على كل شهادة سواء باللغة العربية او الانجليزية، حيث وفرت المناطق التعليمية جهاز كي نت في كل مدرسة، مبينة ان الرسوم ستكون فقط مقابل الشهادة طبق الأصل، أما الأصلية فلا رسوم عليها.