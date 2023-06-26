ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر في جامعة الكويت، أن مدير الجامعة بالتكليف د.فهد الدبيس دعا جميع عمداء الكليات في الجامعة الى ضرورة الاستعجال والبت في اللوائح والنظم واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة للنظر في النظم واللوائح الجامعية بجامعة الكويت والعمل على تطويرها واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها.



ولفتت المصادر الى انه حرصا من الإدارة الجامعية على التطوير اللائحي لكل التشريعات ذات الصلة، ولإعداد اللوائح المتسقة مع القانون الجديد رقم (2019/76) بشأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولإعادة النظر في اللوائح غير المتأثرة بالقانون الجديد بما يسهل على الجامعة تحقيق أهدافها وفقا لأولوياتها.



وأكدت انه تم تشكيل لجنة للنظر في النظم واللوائح الجامعية بجامعة الكويت والعمل على تطويرها واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، وذلك بموجب قرار مدير الجامعة رقم (1194) بتاريخ 2023/6/18.



وقد تمت دعوة أعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بجامعة الكويت لاقتراح التعديلات التشريعية، مع مراعاة بيان نص المادة المقترح إنشاؤها أو تعديلها أو إلغاؤها على أن ترسل هذه المقترحات لمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، وذلك خلال أسبوعين.



من جهة اخرى، أعلنت مؤسسة تايمز هاير إيديوكيشن «THE» تحسن تصنيف جامعة الكويت ودخولها ضمن أفضل 201-250جامعة على مستوى آسيا في 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت ضمن أفضل 250-300.



وجاء هذا التحسن الذي يجسد حرص الجامعة واهتمامها بقضايا الجودة الأكاديمية وتطوير منظومة البحث العلمي نتيجة تضافر جهود إدارة الجامعة الحالية في إعداد البيانات وتزويدها للمؤسسة ومتابعتها المستمرة مع مؤسسات التصنيف، إلى جانب الاستفادة من الخبرات السابقة من خلال إعداد منظومة عمل مؤسسية متكاملة تحتوي على أفضل معايير ضبط الجودة للمتابعة والقياس.



وستواصل جامعة الكويت المضي قدما نحو تحقيق أفضل النتائج في التصنيفات العالمية المختلفة القادمة لتحقيق ريادة جامعة الكويت محليا وإقليميا ودوليا.