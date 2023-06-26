تعد الجامعة بيئة مجتمعية مصغرة تحتضن العديد من الأفراد المختلفين والمهتمين بتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، حيث تلعب الجامعة دورا حيويا في حياة الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين، ومن الجوانب المهمة التي تحرص جامعة الكويت على التركيز عليها قضية السلامة المرورية داخل الحرم الجامعي.



وتعتبر السلامة المرورية قضية مهمة وحيوية وهي مسؤولية مشتركة بين الإدارة الجامعية وأفراد المجتمع الجامعي لتحقيق بيئة جامعية آمنة وصحية للجميع، ويعد توفير بيئة آمنة ومريحة للمشاة والسائقين داخل الحرم الجامعي خطوة رئيسة في تحقيق رؤية جامعة الكويت كمدينة صحية.



وفي هذا السياق، أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري حرص الجامعة على التعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية إذ تم توفير دورية تتواجد بشكل يومي لتطبيق القواعد المرورية بالحرم الجامعي بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة وخلق بيئة تعليمية آمنة لمنتسبي جامعة الكويت.



وقال الظفيري: ضمانا لسلامة مستخدمي الطرق وتنظيم حركتهم يتم تطبيق قواعد المرور للسير والانتقال داخل الحرم الجامعي، ومن ضمنها توفير العلامات واللافتات التحذيرية واللوحات الإرشادية التي توضح السرعة المحددة، مبينا أن هناك عددا من التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بسلامة المرور داخل الحرم الجامعي وهي عدم التزام بعض رواد مدينة صباح السالم الجامعية بقواعد ونظم المرور، مما يهدد سلامة قائدي المركبات والمارة، مؤكدا أن الجامعة تعمل جاهدة للحد من هذه الظاهرة، لافتا الى ان الجامعة تعمل على تشجيع مرتاديها على استخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة كالدراجات والسكوترات الكهربائية داخل الحرم الجامعي.



وحول إمكانية تحقيق رؤية جامعة الكويت في تحويلها لمدينة صحية من خلال تعزيز السلامة المرورية، ذكر أن ذلك يتم من خلال تغيير السلوكيات المرورية السلبية عند بعض مستخدمي الطرق داخل الحرم الجامعي بما يشكل ضمانا ويسهم بشكل فعال في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على الأرواح.