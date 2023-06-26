

بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك والمستمرة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، وفرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء يوم الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء يوم الخميس إلى السبت، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي بمدينة الكويت، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية، فرع الدائري السادس، فرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت. ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com.