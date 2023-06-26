بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، أعلن البنك الأهلي الكويتي تعطيل جميع فروعه، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، بدءا من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 لغاية يوم الأحد 2 يوليو 2023، على أن يعاود أعماله كالمعتاد بدءا من يوم الإثنين 3 يوليو 2023.



وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com وتطبيقه على الهواتف الذكية وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899. وبهذه المناسبة، يهنئ البنك الأهلي الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي وجميع المقيمين على أرض الكويت، آملا أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.