

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعلن البنك الأهلي المتحد أنه سوف يغلق فروعه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 2 من شهر يوليو 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو 2023.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك الأهلي المتحد عبر الهاتف النقال ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملاء البنك إجراء عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي للبنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال أجهزة نقاط البيع، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني لدى البنك الأهلي المتحد وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تمثل حلولا سهلة وآمنة للعملاء الكرام.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى حكومة الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها، بأطيب التهاني والتبريكات، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.