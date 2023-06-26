تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الــهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لـــدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر خدمة الأونلاين. بالإضــــافة إلى ذلك سيستـــمر فرع بنك وربة في مطار الكويت الـــدولي (مبنى الركاب الجديد T4) في العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة يواصل خدمة عملائه عن طريق مختلف الخدمات الإلكترونية خلال هذه الإجازة وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملاء البنك من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه، حيث يتيح التطبيق إنجاز المعاملات الرقمية بكل سهولة. هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، وذلك بدءا من يوم الاثنين الموافق 3 يوليو بنفس أوقات العمل الرسمية المعلنة عبر موقعه الإلكتروني.