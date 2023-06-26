بصفته شريكا معتمدا في البرنامج يساعد KIB في تعزيز الابتكارات المالية المستقبلية من خلال اهتمامه بتعيين وإدارة أرقام التعريف المصرفية وتقديم خدمة شاملة لإدارة البطاقات، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، انضمامه إلى برنامج Visa Ready المصمم لتعزيـــز التكنولوجيـــا المالية، فــي محاولة لتزويد المتخصصين في هذا المجال والجهات المصدرة للبطاقات بكل الوسائل اللازمة لتسريع الإصدار الرقمي وتوفير الوقت، إضافة إلى تحسين عمليات التسوق وتلبية الاحتياجات الرقمية وأولويات استراتيجيات التكنولوجيـــــا. ومــن خلال شراكته مع Visa، سيقدم KIB حلولا خاصة بإصدار البطاقات لشركات التكنولوجيا المالية والجهات غير المصرفية في الكويت.



وفي إطار استراتيجية BaaS (الحلول المصرفية كخدمة)، يجدد KIB إرساء معايير جديدة وإطلاق ثورة في المشهد المالي من خلال تقديم برنامج CaaS (البطاقة كخدمة) الشامل لشركائه، وذلك ضمن خدماته المخصصة للشركات. وكجزء من هذا الحل المتكامل، يقدم خدمات إدارة البرامج وخدمات أنظمة الدفع للشركاء الذين يسعون إلى توفير حلول حصرية خاصة بالبطاقات المصرفية لعملائهم.



ومن الجدير بالذكر أن KIB أول بنك في الكويت ينضم لبرنامج Visa Ready، حيث بات بإمكان شركات الطيـــران والاتصـــالات وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الاستفادة من خبرات KIB ومن الإمكانات الهائلة التي توفرها حلول البطاقات الرقمية الذكية. ويؤكد حصول KIB على شهادة برنامج Ready Visa التزامه المستمر بالتميز ومواكبته لأعلى معايير التطور، ومن خلالها يواصل KIB ترسيخ ريادته كأول بنك في الكويت ينضم لهذا البرنامج الابتكاري، ما يضمن لشركائه الاستفادة من أقصى درجات الأمان والحماية والموثوقية.



وقد تم تصميم برنامج CaaS من KIB للتوسع في الاستخدام الأمثل والعروض القيمة للشركاء الذين بات بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمات وذلك التنوع الاستثنائي فـي برامج الدفع المسبق وما توفره من إمكانات كبيرة، بما في ذلك عروض البطاقات ذات العملة الواحدة ومتعددة العملات، علما بأن أهم ما يميز هذه البرامج، إمكانية تقديمها بسلاسة من خلال الأنماط المادية والرقمية المختلفة التي تلبي احتياجات العملاء المتنامية في العصر الرقمي الذي يشهد نموا متسارعا.



وفي هذه المناسبة، قال مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار محمد الشريف: إن التعاون بين KIB وVisa يمثل علامة فارقة في القطاع المصرفي الكويتي.



وأضاف: مــن خلال هذه الشراكة، سيتمكن KIB من تغيير سياسة خدمات البطاقات المصرفية الذكية، وتزويد شركائه بحلول مبتكرة وتمكينهم من تقديم تجارب استثنائية لعملائهم.