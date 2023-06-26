

يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد على منتخب أنغولا 38-26 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة «الرئيس»، على كأس رئيس اتحاد كرة اليد الدولي، التي تقام على هامش بطولة كأس العالم الرابعة والعشرين للشباب، التي تستضيفها ألمانيا واليونان، وذلك للفرق التي خرجت من الدور الأول.



وبذلك سيلتقي الأزرق بالمنتخب الياباني في الـ 12:00 ظهر اليوم للعب على المراكز من 17 حتى 24. وفاز لاعب الأزرق سيف العدواني بجائزة رجل المباراة حيث قدم أداء مثاليا.



من جانب آخر، تتواصل جهود الجهاز الإداري بنادي القادسية في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين، حيث تتفاوض مع لاعب النصر السابق دعيج الهنيدي وأحمد الفضلي بغرض الاستفادة من خدماتهما للموسم المقبل.