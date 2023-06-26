

استقبل المستشار في الديوان الاميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه أعضاء فريق الزوارق السريعة البطل عبداللطيف العماني ومساعده البطل بدر الدوسري ورئيس الفريق علي الشمالي وعضو الفريق عدنان المسبحي وذلك لفوزهم بالمركز الثالث بالبطولة العالمية التي أقيمت في رومانيا والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة. كما استقبل الحمود د. أمثال العيفان المصنفة دوليا كمبدعة في مجال الابداع والاختراع والابتكار وذلك بعد أن تم ترشيحها بين نساء العالم لتمثيل الكويت في المنطقة العالمية الفكرية.



وقال الحمود إن ما نشاهده من إنجازات للشباب الكويتي يبين لنا اصرارهم وقدرتهم على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب في مختلف الميادين سواء المحلية أو العالمية، فلهم منا التقدير والاحترام.