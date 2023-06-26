مفرح الشمري



تواصل أكاديمية لوياك للفنون «لابا» استقطاب محبي المسرح من هواة وفنانين محترفين للمشاركة في برنامج «الملاذ المسرحي» الذي انطلق في الشهر الماضي للسنة الخامسة على التوالي، متضمنا العديد من ورش العمل والمختبرات التدريبية، وذلك تحت إشراف نخبة من المسرحيين والأكاديميين، الخليجيين والعرب والأجانب.



برنامج «الملاذ المسرحي» يعنى بـ 3 عناصر أساسية ومحورية من عناصر المسرح وتناقش على هيئة مختبرات تدريبية تشمل أكثر من 10 ورش عمل نظرية وعملية، مكثفة ومتكاملة، وهي «مختبر الكتابة المسرحية»، «السينوغرافيا» و«مختبر التمثيل» ويستمر البرنامج حتى شهر نوفمبر المقبل.



وقد انطلقت أولى دورات النسخة الخامسة التدريبية من البرنامج بورشة «إعداد الممثل» تصدى لها المتخصص في المسرح الدرامي وفنون الأداء المخرج اللبناني أنطوان الأشقر، شارك فيها 12 طالبا وطالبة، واختتمت الورشة بـ 3 مشاهد مسرحية قصيرة مقتبسة من مسرحيات معروفة لكتاب مسرحيين كلاسيكيين من إنتاج المشاركين وهي «الخطبة» لأنطوان تشيخوف، «داء النسيان» و«الزبون الصعب» لماكس رينيه، استمرت مدة كل مسرحية 12 دقيقة.



وأعرب الأشقر عن سعادته بالمشاركة في برنامج «الملاذ المسرحي» للمرة الأولى، وعن امتنانه لأكاديمية «لابا» ورئيسة مجلس إدارتها فارعة السقاف وما توليه من اهتمام بالفن والثقافة والمسرح.



ولفت إلى أن الممثل يجب أن يكون صادقا وحقيقيا، وأن يثابر على تطوير نفسه من خلال المشاركة في دورات تدريبية متخصصة.



من جهة أخرى، أشاد المشاركون المحترفون صالح مهدي الدرع وحوراء إبراهيم، وهشام طاهر عيسى وكذلك المشاركون الهواة ضحى عبدالله الحسن وندى ضاهر ونور حسن رضوان، بمخرجات الورش التدريبية التي أتاحت لهم الإلمام بأساسيات وأدوات التمثيل وإتقان الأداء وتجسيد الأدوار بدقة عالية، كما أغنت خبراتهم ومعارفهم، ما يضعهم على مسار المهنية والاحتراف.