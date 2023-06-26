رفضت «ستار أكاديمي» للمحافظة على نجاحي في «نجم الخليج»



سماح جمال



يعيش الفنان والمطرب عبدالعزيز أحمد حاليا حالة من النشاط الفني بعد طرحه «سنغل» جديدا بعنوان «بالسلامة» ومشاركته في مسلسل «ماما غنيمة»، وتحدث في حواره مع «الأنباء» عن مشاركته الأخيرة، مؤكدا أنه حاليا في مرحلة الاختيارات وليس التواجد لأجل التواجد الذي لم يعد يعني له شيئا، وتطرق كذلك لبعض المواضيع الأخرى، وفيما يلي التفاصيل:



حدثنا عن مشاركتك في مسلسل «ماما غنيمة»؟



٭ المنتج والمخرج تحدثا معي بعد مشاركتي في مسلسل «السجين النصاب» والمسلسل تأليف علياء الكاظمي وإخراج عبدالرحمن السلمان، بطولة أسمهان توفيق ومجموعة من الفنانين من دول العربية ريم سامي من مصر، وفي فؤاد من السعودية وليالي دهراب.



ما الشخصية التي تقدمها في مسلسل «ماما غنيمة»؟



٭ شخصية شاب انتهازي من طبقة فقيرة، يحاول أن يستغل واحدة من أخوات الثلاث حتى يصل إلى أموالهن ويستغلهن.



مسلسل «السجين النصاب» حقق نجاحا كبيرا فكيف كانت مشاركتك فيه؟



٭ تواصل معي المخرج محمد دحام الشمري الذي تحدث عن فكرة العمل، وكيف أنها ستتناول قضية جزء منها أحداث واقعية ومعروفة لدى الناس، وكون الشخصية هي لمطرب فهي تتناسب معي كونها تتطلب الغناء، وهذا ما أراد توظيفه «ابو عزيز» في الشخصية.



هل طريقة اختيارك للأدوار التمثيلية التي تقدمها اختلفت عن بدايتك؟



٭ بعد عودتي من برنامج «نجم الخليج» شاركت في الكثير من المسلسلات الدرامية قبل طرح عمل غنائي، ولكن بعد أن قدمت مسلسل «إقبال يوم أقبلت» اتخذت قرارا بأن كل الأعمال التي سأقدمها ستكون على نفس المستوى أو أكبر، خاصة أنني قدمت عددا من الأعمال الدرامية قبلها، فأصبح التواجد لأجل التواجد لا يعني لي شيئا بقدر ما يكون التواجد لتقديم دور مؤثر ومحوري حتى لو كان عدد حلقات أقل، لكن الدور يستحق، فعندها سأشارك في العمل بكل راحة.



طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «بالسلامة»؟



٭ الأغنية من كلمات منصور الواوان وألحان عبدالله القعود، وهي من إنتاج مكتب عبدالله القعود، وهي واحدة من بين ثلاث أغنيات سأطرحها بالتعاون معهم، وكان يفترض أن تطرح في فصل الشتاء الماضي، ولكن بسبب انشغالي بتصوير مسلسل «ماما غنيمة» تأخرت في طرحها، وللأمانة اعتبر هذه الأغنية التي وجدت نفسي فيها غنائيا.



لماذا تضع أهمية كبيرة لهذه الأغنية؟



٭ الأغنية أشبه بقصة واللحن جدا مميز، وكان قد سبق أن طرحت أغنية «بس يا قلبي» من ألحان عبدالعزيز الويس، وأراها على نفس خط «بالسلامة»، واليوم أرى أن توجه المطرب للتنوع يكون من خلال الألبوم الغنائي أو المني ألبوم، أما الأغنيات «السنغل» فيجب أن تكون بخط واحد.



كيف وجدت مشاركتك في «ليالي المارينا»؟



٭ التجربة جدا رائعة ومختلفة عن كل ما يقدم كون الحفلات مستمرة على مدار الأسبوع، وليس في عطلة نهاية الأسبوع فقط، بالإضافة إلى أن التجربة بالغناء على المسرح مع عدد بسيط من الآلات الموسيقية وفي وضعية قريبة من الجمهور تعطي إحساسا مختلفا، والناس سعداء جدا بالحدث؛ لأنها قادرة على حضور الحفلات، فأحد الأصدقاء لم يستطع حضور الليلة الأولى التي قدمتها بغناء روائع الفنان عبدالله الرويشد، ولكنه استطاع الحجز وحجز في المواعيد الأخرى.



وبحكم النجاح الكبير الذي حصدته هذه التجربة فهناك ترتيبات لتكرارها في العام المقبل.



كيف ترى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الوسط الفني؟



٭ أحد الأصدقاء قال لي إذا شعرت بأنك مبتعد عن الساحة الفنية بعض الشيء فاظهر في «لايف» على «تيك توك»! وهذا ما لم ولن أقوم به؛ لأنني أرى أن ما أقدمه هو فني وليس شيئا آخر، فقد أظهر للغناء مع عود أو بشكل فني عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهذا ما أراه يناسبني.



بدايتك كانت من خلال برامج المواهب «نجم الخليج» فهل كانت واسطة؟



٭ لم أشارك بمساعدة أو توصية من أحد، فقد شاركت أثناء عملي موظفا في أحد البنوك، وسافرت على حسابي الشخصي، وبعد ما قبلت في البرنامج قمت بتقديم استقالتي، وبعد عودتي من البرنامج عرض علي المشاركة في برنامج «ستار أكاديمي» ولكني رفضت لأني فضلت الحفاظ على النجاح الذي حققته في «نجم الخليج» فقط شاركت في «١٢ برايمر» من أصل «١٣ برايمر»، أما «ستار اكاديمي» فلم يكن يعتمد على الغناء فقط، بل كانت له جوانب أخرى مثل التمثيل وأحداث الواقع وأنا أري نفسي فنانا فقط.



هل من تحضيرات جديدة هذه الفترة؟



٭ هناك مجموعة من النصوص أقوم بقراءتها حاليا ولم أستقر على أي منها.