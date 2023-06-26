القاهرة - محمد صلاح



احتفالا بعيد الأضحى، قرر النجم عمرو دياب طرح أغنية جديدة بعنوان «خلص على قلبي»، ونشر «الهضبة» بوستر لأغنيته عبر حسابه في «انستغرام»، وعلق عليها: «خلص على قلبي.. قريبا».



وكانت آخر أعمال دياب أغنية «الحفلة»، التي تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات أحمد مرزوق، لحن وتوزيع محمد قماح، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



ومن المنتظر أن يبدأ عمرو، حسب موقع «سيدتي نت» طرح أغنيات ألبومه الجديد لصيف 2023 فور انتهاء عطلة «الأضحى»، وسيتم طرح عدد من الأغنيات بطريقة «السينغل»، بعدها يطرح الألبوم كاملا تزامنا مع حفله المنتظر بالساحل الشمالي.