منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أمس القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره في منطقة الفحيحيل بحالة تعاطٍ، وبحوزته «كوكتيل» من المواد المخدرة وقناني خمور وساطور.

ووفق مصدر أفاد بأنه خلال إقامة رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس نقطة تفتيش في منطقة الفحيحيل، صادف مرور سيارة يقودها شخص تظهر عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدرة وعدد 8 حبات مخدرة وعدد 2 لمبة تستخدم للتعاطي وعدد 4 قناني خمر محلي وسلاح أبيض (ساطور ـ سكين).



وعليه تم اقتياده وإحالته والمواد المخدرة إلى جهة الاختصاص.