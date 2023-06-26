منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية والمرورية التي تنفذها الإدارة العامة لشرطة النجدة، في كل المحافظات لفرض الأمن وضبط المطلوبين والمخالفين للقانون، بينت الإحصائية خلال الأسبوع الماضي ضبط 90 شخصا (تعاط، مطلوب إلقاء قبض - انتهاء إقامة - بدون إثبات) بينهم 9 أشخاص متعاطين وبحالة غير طبيعية وبحوزتهم مواد مخدرة تم تحويلهم لجهة الاختصاص، وضبط 30 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة تم تحويلهم إلى الإدارة العامة لمباحث الإقامة، كما تم ضبط 51 وافدا من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية لا يحملون إثباتات شخصية تمت إحالتهم إلى الجهة المختصة، كما قام رجال شرطة النجدة بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لعدد 57 حالة، وأسفرت الحملات المرورية عن تسجيل عدد 970 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين وقيادة مركبة صادرة منها أصوات مزعجة.