قالــــت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا إن مجموعة من المتنزهين عثروا على رفات بشرية في منطقة جبل بالدي البرية بجنوب الولاية حيث اختفى الممثل البريطاني المولد جوليان ساندز في يناير.



وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان إن المتنزهين اتصلوا بمسؤولي محطة فونتانا في نحو الساعة العاشرة صباح السبت وأبلغوا عن عثورهم على الجثة التي نقلت إلى الطب الشرعي للتعرف عليها.



واختفى ساندز في 13 يناير بعد أن ذهب للتنزه بمفرده في منطقة بالدي باول في جبال سان جابرييل على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال شرق لوس أنجيليس.



وبدأ البحث عنه فورا في المنطقة لكن الفرق الأرضية انسحبت في اليوم التالي بسبب مخاطر من حدوث انهيار جليدي وسوء حالة الممرات.



وولد ساندز في إنجلترا قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا في الثمانينيات للعمل في مجال التمثيل في هوليوود بعد نجاح فيلمه (أروم ويز أفيو) «غرفة مع منظر» من إنتاج عام 1985.