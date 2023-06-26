منصور السلطان



أحال رجال دوريات أمن الأحمدي مساء أمس مواطنا في العقد الخامس من عمره وشابا في العقد الثاني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطهما يجلسان داخل سيارتهما وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ بإحدى الطرق في منطقة أم الهيمان.



رجال دوريات أمن الاحمدي وخلال تجولهم مساء أمس في منطقة أم الهيمان تم الاشتباه بسيارة متوقفة في مواقف مدرسة وبعد التوجه لها، تمت مشاهدة شخص مسن ومعه شاب وهما بحالة تعاطٍ، وبعد الاستعلام عنهما تبين انهما مواطنان ـ المسن في العقد الخامس من عمرة والشاب في العقد الثاني من العمر ـ وبتفتيشهما عثر على مواد مخدرة وحبوب وأدوات تعاط.



وعليه تم التحفظ عليهما وتحريز المضبوطات وإحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.