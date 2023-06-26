أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تكريم أوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022،2023 في أقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة. وسينظم «بيتك» حفلا تكريميا خاصا تحت رعاية وزير التعليم د.حمد العدواني.



ويتقدم «بيتك» بالتهنئة لأوائل الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وكذلك لذويهم الذين دعموهم وشجعوهم وكانوا سندا لهم خلال السنة الدراسية، متمنيا للمتفوقين التوفيق والسداد، وتحقيق أعلى مراتب العلم بما يخدم الكويت وشعبها.



ويحرص «بيتك» على تنظيم حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة بشكل سنوي، لتقديرهم على ما حققوه من نتائج استثنائية على مستوى الكويت، حيث إن دعم المتفوقين والمتميزين وتقديرهم يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية «بيتك» ضمن إطار برنامج «أنتم فخرنا» الذي أطلقه البنك لتكريم أصحاب الإنجازات بمختلف المجالات.



ويعتبر «بيتك» من أوائل وأكبر الداعمين للشباب بشكل عام، وللطلبة والمتفوقين بشكل خاص، ولديه سجل حافل من الإنجازات المشهودة في دعم المسيرة التعليمية والشباب، إيمانا بأن المواهب الوطنية الشابة هي الثروة الحقيقية للوطن، واللبنة الأساسية في تحقيق التنمية والازدهار.