ترأس مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر، وفد الصندوق المشارك في المؤتمر الدولي الثاني لإعادة إعمار أوكرانيا برعاية رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في العاصمة البريطانية لندن.



وقال البحر: إن مشاركة الكويت تأتي لبحث السبل الممكنة لمساعدة أوكرانيا للعودة للحياة الطبيعية ودعم مستقبلها، وشهد المؤتمر حضور عدد غفير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والهيئات الدولية ومؤسسات التنمية وأصحاب المصلحة. وتأتي مشاركة الصندوق الكويتي في المؤتمر تلبية لدعوة الحكومة البريطانية ولمساندة المجتمع الدولي في جهوده الرامية الى إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة.