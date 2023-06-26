أظهرت نتائج رسمية مبكرة، أن المحافظين في اليونان يتصدرون إعادة للانتخابات البرلمانية، متقدمين بذلك على اليسار وبما قد يمكنهم من فوز واضح.



وأشارت النتائج بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، إلى أن حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ، وهو حزب رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس، يتصدر الانتخابات بالحصول على 40.5% من الأصوات مقابل حصول حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس على 17.9%.



وتمهد هذه النتائج الطريق أمام ميتسوتاكيس للفوز بولاية ثانية.



وهذا التصويت هو الثاني في غضون خمسة أسابيع، إذ لم يسفر تصويت جرى في 21 مايو المنصرم بموجب نظام انتخابي مختلف عن منح أي حزب منفرد أغلبية في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 300. ويمنح النظام الانتخابي الحزب المتصدر للأصوات في هذه المرة مقاعد إضافية بالاعتماد على تأييد الناخبين.



وأظهرت استطلاعات الرأي تصدر حزب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس اليميني نتائج الانتخابات التشريعية بفارق كبير عن منافسه اليساري في نتيجة يفترض أن تضمن له غالبية مطلقة.



وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع، أن حزب الديموقراطية الجديدة الذي تولى السلطة منذ عام 2019 حتى نهاية مايو الماضي، نال ما بين 40 و44% وحل في الصدارة أمام حزب سيريزا بزعامة أليكسيس تسيبراس الذي نال ما بين 16،1% و19،1%، وهي نتيجة أقل للتيار السياسي اليساري مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أجري في 21 مايو2023.



وفي حال ثبتت صحة هذه النتائج يكون المحافظون قد فازوا بفارق هو الأكبر لهم منذ نحو 50 عاما في تصويت كافأهم فيه الناخبون على إنعاشهم اقتصاد البلاد بعد أزمة ديون كبرى.



وميتسوتاكيس (55 عاما) خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة، يسعى للحصول على ولاية ثانية من أربعة أعوام، معولا على تمكنه من قيادة البلاد للخروج من تبعات الجائحة وتحقيق نمو اقتصادي قوي في العامين الماضيين.



وتصدر حزب «الديموقراطية الجديدة» الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا والذي تولى السلطة في اليونان من عام 2015 إلى 2019.



وخيمت على الانتخابات تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو الجاري والذي يخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.



وأدت كارثة غرق سفينة المهاجرين إلى تهميش قضايا أخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، وحادث تحطم قطار أسفر عن سقوط قتلى في فبراير2023، والذي كشف عن أوجه القصور في نظام نقل السكك الحديدية.