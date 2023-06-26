تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور النسخة السابعة من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023 في مدينة الرياض في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وقام بتسليم الدعوة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.