يسر الديوان الاميري ان ينقل الى الاخوة المواطنين الكرام والى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد بعيد الاضحى المبارك وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والامن والامان.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ سموه المواطنين والمقيمين بعيد الاضحى المبارك جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها ويضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.