يتقدم ديوان سمو ولي العهد برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بقرب حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى إخوانه المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بهذه المناسبة المباركة أعادها الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.