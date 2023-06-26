تدفق مئات الآلاف من الحجاج إلى مشعر منى، حيث يقضون يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، في موسم حج يشهد أعدادا قياسية لضيوف الرحمن.



وفاضت شوارع منى، التي تعد أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجاج من الجنسيات كافة، بعدما سمحت المملكة العربية السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على أعمار الحجاج.



وأنهى مئات الآلاف من الحجاج الطواف في المسجد الحرام بمكة مساء الأحد، وحمل الكثير منهم مظلات ملونة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة، حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية ظهرا.



وبعد ذلك، بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث باتوا في الخيم البيضاء المكيفة المتراصة بدقة.



وتقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد حوالى سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.



وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية أن وزارة النقل تتابع انسيابية تنقل الحجاج نحو منى عبر طائرات مسيرة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كذلك وفرت حافلات ذاتية القيادة تحمل كل منها 11 راكبا لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.



ويعد قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.



ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم يعودون إليها بعد «النفرة» من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.