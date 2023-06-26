أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتكليف م.بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 4 لسنة 2023 موجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى ونهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وانطلاقا من الحرص على إحياء سنة النبي ژ» فقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص مصليات عامة لأداء صلاة العيد فيها وذلك بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة حسب الكشوف المرفقة، بالإضافة إلى إقامتها بكافة مساجد الدولة والتي تقام صلاة الجمعة فيها.

وختم تعميم الوكيل العتيبي «لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بالتعميم على جميع أئمة وخطباء المساجد الجامعة لفتح المساجد لاستقبال جمهور المصلين لأداء الصلاة فيها، علما بأن صلاة العيد ستقام بعد غد الأربعاء في تمام الساعة 5:06 صباحا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لحسن طاعته».

وفيما يلي أسماء المصليات والساحات وعناوينها: