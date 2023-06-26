وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي طالب فيه تزويده بالآتي:

1- ما اللوائح والآلية المتبعة التي تنظم عملية ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

2- كم عدد اللجان العليا؟ وما اختصاص كل لجنة؟

3- کشف بأسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الفنية وتاريخ تعيينهم، مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

4- ما الشروط الواجب توافرها لأعضاء اللجنة؟

5- ما تبعية كل لجنة من اللجان العليا؟

6- هل رفضت حالات للعلاج بالخارج من قبل اللجان العليا بالرغم من وجود موافقة اللجنة التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عدد الحالات المرفوضة وسبب رفض كل لجنة؟

7- هل أرسلت حالات للعلاج بالخارج على الرغم من رفض إرسالها من اللجنة التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما عدد تلك الحالات؟

8- ما الآلية المتبعة للموافقة على إرسال الحالات المرفوضة من اللجنة التخصصية؟ وهل تلك الآلية معتمدة بقرار أو لائحة؟ يرجى تزويدي بتلك اللوائح والقرارت.

9- هل ابتعث مرضى للعلاج بواسطة اللجان العليا دون العرض على اللجان التخصصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما عدد تلك الحالات؟ وما الآلية المتبعة؟ وهل تلك الآلية المتبعة معتمدة بقرار أو لائحة؟ يرجى تزويدي بتلك اللوائح والقرارت.

10- كم يبلغ عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال السنوات الثلاث الأخيرة (سنة ٢٠٢١، وسنة ٢٠٢٢، وسنة ٢٠٢٣).

11- كم عدد الحالات التي تم ارسالها للعلاج بالخارج بعد صدور قرار وقف العلاج بالخارج إلا للحالات الطارئة؟ وهل تلك الحالات تخضع لتعريف الحالة الطارئة؟

12- هل ابتعث مرضى للعلاج بالخارج خلال السنوات الثلاث الماضية دون العرض على اللجان التخصصية في المستشفيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عددها؟

13- السيرة الذاتية للوكلاء المساعدين في وزارة الصحة الذين صدر مرسوم تعيينهم منذ توليكم الوزارة، وهل صدر بحق أيا منهم عقوبة أو حكم محكمة؟

14- السيرة الذاتية لمدير مكتب الوزير، وصورة ضوئية من قرار آخر ترقية له مع الشروط المطلوبة لترقيته، وهل استوفى كافة الشروط؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك.