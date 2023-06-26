أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عُمان الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وقد أعرب السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وقد أعرب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.