قال النائب فهد بن جامع انه وجه أسئلة برلمانية عدة إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي حول المنظومة الصحية في البلاد وما يتعلق بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، مطالبا الوزير بالرد على أسئلته بالشكل الصحيح.

وأضاف بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك أسئلة أخرى يود التوجه بها للوزير من خلال هذا التصريح تتعلق بمواضيع عدة، ومنها موضوع اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

وبين أن اللجنة العليا وضعت لإنصاف المرضى المتظلمين في حال عدم موافقة اللجنة التخصصية على إرسالهم للعلاج بالخارج، ولكنها الآن أصبحت ترفض علاج المرضى بعد حصولهم على الموافقات من اللجنة التخصصية.

وتساءل عن تشكيل اللجنة العليا ومواقيت ومكان انعقادها، مبينا أن الكل لا يعلم هذه الأمور، وقد تكون اللجنة وضعت لتمرير مصالح أناس على حساب أناس آخرين والضحية هم المواطنون أنفسهم.

وطالب بإلغاء القرار الوزاري الظالم الذي يمنع صرف المخصصات المالية للمواطنين في حال تعرضهم لظروف صحية أثناء وجودهم في الخارج.

وتطرق بن جامع إلى المشاكل التي يعاني منها مستشفى العدان، مبينا أنه مستشفى قديم متهالك يعاني من نقص في الكوادر الطبية والأدوية.

وأوضح أنه قدم قبل أيام عدة أسئلة إلى وزير الصحة عن أسباب تعطل التكييف في بعض أجنحة المستشفى، حيث بلغت درجة الحرارة فيها 40 درجة.

وطالب باستبعاد المسؤول عن المستشفى ومحاسبته لأن رده على سؤال النائب بهذا الخصوص كان مخيبا للآمال.

وسأل وزير الصحة عن آلية استقطاب العمالة التمريضية والكوادر الطبية وهل تتم عن طريق التعاقد المباشر أم بطرق أخرى، ومن هم الأشخاص المستفيدون من إنهاء خدمات العمالة التي كانت معينة عن طريق التعاقد المباشر مع وزارة الصحة وجلب عمالة عن طريق بعض الشركات، ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الطبية في الكويت.

واعتبر أن كل ذلك يتم من أجل بعض المتنفذين الذين يقبضون أموالا من الدولة ولا يطورون الخدمات بل يهدمون الخدمات الصحية في الدولة من أجل تشغيل مستشفياتهم الخاصة.

وطالب بإلغاء التعاقد مع هذه الشركات وأن يتم تعيين العمالة الطبية عن طريق التعاقد المباشر مع وزارة الصحة، بحيث يحصل هؤلاء على حقوقهم الوظيفية كاملة وفي المقابل يؤدون أعمالهم بالشكل الصحيح.

وطلب بن جامع من وزير الصحة إفادته بخطة الوزارة لتوفير العمالة لتشغيل بعض المرافق الصحية مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء التي تعتبر من أفضل المستشفيات من حيث البناء والتجهيز.

وتساءل: هل توجد لدينا كوادر طبية لتشغيل هذه المستشفيات بالكامل وإذا لم يكن كذلك فلماذا تم افتتاح هذه المستشفيات؟

ونوه بأن وزارة الصحة تتقاضى من التأمين الصحي مبالغ طائلة على مدى سنوات، ولكن هذه المبالغ لم تستغل في تطوير الخدمات الطبية، متسائلا عن موعد تشغيل مستشفيات الضمان الصحي لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية.

واستغرب أن تكون المنطقة الجنوبية الممتدة من ضاحية صباح السالم وصولا إلى الحدود الجنوبية لا يخدمها إلا مستشفى واحد هو مستشفى العدان ويعاني من نقص في الكوادر والأدوية.

وبين أن مشكلة نقص الأدوية لا يعاني منها مستشفى العدان فقط، بل إنه حتى في القطاع الخاص يوجد نقص في الأدوية ما اضطر بعض المواطنين إلى شراء الأدوية من دول مجاورة.

وضرب مثالا على ذلك بخلو المستشفيات قبل فترة من دواء (ميلوجين) الذي يستخدم لعلاج مرض (very long chain) الذي يصيب الأطفال ولا يمكنهم أن يعيشوا من دون أن يحصلوا عليه.

وشدد على أن مستشفى العدان ومستشفيات أخرى لا ترقى إلى مستوى خدمة المواطنين في الكويت، مؤكدا أن الكويت لم تقصر إنسانيا في خدمة الدول الصديقة والخارج ولكن وزارة الصحة قصرت إنسانيا في داخل الكويت.

واستغرب بن جامع امتناع مراكز عيادات الصحة المدرسية بمنطقة فهد الأحمد عن علاج الطلبة الكويتيين، وتخصيص خدماتها العلاجية للطلبة غير الكويتيين فقط، بينما يسمح لغير الكويتيين في المستشفيات التي يعالج بها المواطنون الكويتيون.

وأكد من خلال وجوده في لجنة الشؤون الصحية أنه سيتابع كل ما يخص الخدمات الصحية سواء كان الوزير موجودا في الوزارة أو لا، مشددا على أن الهدف من توجيه الأسئلة البرلمانية إصلاح المنظومة الصحية في الكويت.

وقال «أتمنى منك يا وزير الصحة الإجابة بالشكل الصحيح ولا تجيبني بمثل إجابة المسؤول في مستشفى العدان الذي كان جوابه مخيبا للآمال»، محذرا من أنه «ستتم المحاسبة عن أي تقصير في حقوق المواطن الكويتي».

وطالب بن جامع «باختيار الكفاءات عند الترشيح لوزارة الصحة»، معربا عن أسفه لانحدار أوضاع القطاع الصحي في عهد الوزير الحالي.