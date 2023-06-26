بارك أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، وأن يكونوا عناصر بناء للكويت.

وأكد الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، على ضرورة تطوير وتنظيم العملية التربوية من خلال إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنظيم وتطوير التعليم، مبينا أنه تقدم ومجموعة من النواب بإنشاء هذه الهيئة الوطنية وهو أمر مستحق في ظل هذه الفوضى التربوية التي نعيشها.

ولفت إلى أن سياسة التعليم في الكويت وللأسف غالبا ما تخضع لمزاج بعض المسؤولين وتوجه ومزاج الوزير وإذا تغير يتبدل معه كل شيء.

وبين أنه لا توجد سياسة ثابتة في هذه الوزارة وقرارتها ارتجالية، ما يسبب إرباكا للعملية التربوية باتخاذ قرارات ارتجالية عشوائية وغالبا ما تكون قبل موعد الاختبارات وينعكس ذلك سلبا على الطلاب والطالبات ويسبب لهم الإحباط.

وقال إنه متفائل بأن زملاءه النواب أعضاء اللجنة التعليمية سيتعاملون مع هذا المقترح بحرص وأهمية بالغة.