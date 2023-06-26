هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الخالد في تهنئته إلى صاحب السمو، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يعيد الله سبحانه هذه المناسبات المباركة وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والإنسانية وللأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه، وأن ينعم سبحانه على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وطول العمر، وأن يديم على كويتنا الغالية وجميع مواطنيها والمقيمين على ترابها الطاهر بنعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما توجه الخالد بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالعيد السعيد، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار على كل الصعد وفي مختلف المجالات.