حذرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين من وجود عمليات نصب واحتيال تتمثل بقيام عدد من الأشخاص بانتحال شخصية سفير الكويت لدى الجمهورية اليمنية، إذ يقومون بالاتصال من أرقام كويتية مخترقة عبر تطبيق الواتس آب «WhatsApp» وابتزاز من يتواصلون معهم والتهديد باللجوء إلى القضاء في حال لم يتم دفع مبالغ مالية معينة لأشخاص خارج البلاد.

وأهابت الوزارة في بيان صحافي بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل مع تلك الاتصالات والمكالمات المشبوهة وعدم الاستجابة للمطالب بأي شكل من الأشكال، تجنبا للوقوع في عمليات النصب، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بالدولة فور تلقي مثل هذه المكالمات المشبوهة.