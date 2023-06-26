‏منصور السلطان

‏شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد فرق الإطفاء لتعاملهم وسيطرتهم على حريق الشاحنة المحملة بمواد سريعة الاشتعال على طريق جسر الغزالي، وأشاد بالجهود والأعمال البطولية التي قاموا بها من خلال مكافحتهم الحريق وسرعة إخماده وتأمين المباني المجاورة للحريق، متمنيا للجميع السلامة، كما شكر الخالد رجال الداخلية والطوارئ الطبية المشاركين بالحريق .

‏وقد وجه الوزير الخالد رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وجميع الجهات المعنية بالدولة بالتنسيق لتنظيم عملية تنقل الشاحنات ونقل البضائع التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقت الذروة وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة بذلك .

‏كما تقدم الوزير الخالد بالتهنئة للجميع بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.