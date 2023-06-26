أسامة أبوالسعود

أشاد قائد الدائري الجنوبي في مشعر عرفة العقيد صقر السبيلة وقائد طريق 26 في مشعر عرفة العقيد متعب الحربي بالتزام حملات الحج الكويتية بخطة التصعيد في كل موسم علاوة على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها.



جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها بعثة الحج الكويتية ممثلة في لجنة التفويج والمطار بعنوان «خطة تصعيد دخول الحجاج إلى مشعر عرفة»، قدمها السبيلة والحربي وحضرها رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر حجر المطيري ونائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري وأصحاب حملات الحج الكويتية وممثلوها، وذلك بهدف تزويدهم بآلية التصعيد إلى مشعر عرفة، ثم إلى مزدلفة، وأهم الطرق المؤدية إلى مشعر عرفة.



وقدم القائدان السعوديان شرحا كاملا حول آلية دخول الحجاج إلى المشعر، عبر خطة تفويج دقيقة ومن خلال توقيت معين يبدأ في يوم التاسع من ذي الحجة عند الساعة التاسعة صباحا، مؤكدين أن التزام الجميع بالمسار المحدد وبخطة التصعيد سوف ينعكس ذلك بالإيجاب على تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة.



وأكدا أن تعاون جميع حملات الحج مع قوة أمن الحج سوف يساهم في نجاح الخطة المرورية لتصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات.



وتحدثا عن أنواع الطرق وجميع الخطوط الدائرية المحيطة بعرفة وبوابات الدخول والخروج والتقاطعات المهمة.



وبعد ذلك قاما المسؤولان بالرد على استفسارات حملات الحج الكويتية.



وفي ختام الورشة قام رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر حجر المطيري ونائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري بتكريم القائدين وقدما لهما دروعا تذكارية.