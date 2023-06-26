غادر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله متوجها إلى كل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية وجمهورية النمسا وهنغاريا، وذلك في جولة زيارات رسمية سيجريها لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في الدول الأوروبية وإجراء مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والدول الصديقة، ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والهامة ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداعه والوفد المرافق على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن الزيد وسفير الجمهورية الإيطالية لدى الكويت كارلو بالدوتشي وسفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان ألكساندر أوبا والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة هنغاريا لدى الكويت والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الجمهورية الفرنسية في البلاد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.