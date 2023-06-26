شهدت جمعية المهندسين الكويتية إقبالا كبيرا من المواطنين على دورات «كيف تبني بيتك؟» للإرشاد حول طرق بناء المنازل، أقامتها لجنة مركز خدمة المواطن بالجمعية على مدى أربعة أيام متواصلة، حيث تم عقد محاضرات يومية خلال الفترة المسائية وقدمها الاستشاريون المتخصصون في الجمعية وبلغ عدد الحضور الإجمالي نحو 550 من المواطنين والمواطنات.

وانطلقت الدورة بمحاضرتين في اليوم الأول قدمها الاستشاري م.محمد الحربي بعنوان «التخطيط لبناء البيت والإجراءات الحكومية»، والثانية «التحكيم» لرئيس الهيئة التنفيذية لمركز التحكيم الهندسي بالجمعية الاستشاري م.ناصر المطيري.



وفي اليوم الثاني قدم الاستشاري م.عبدالله جاسر المطيري محاضرة بعنوان «الأعمال المدنية»، وفي اليوم الثالث قدم الاستشاري م.حسين ميرزا محاضرة «أعمال الصحي»، كما قدم ميرزا في اليوم الرابع محاضرة عن التكييف وأنواعه وأفضل وسائل الاختيار للتكييف المناسب.



وشهدت الدورة محاضرة عن البيت الذكي قدمها المتخصص بالتمديدات الذكية يوسف الجلاهمة، واتمست بالإضافة الى الحضور والاقبال الكبيرين بالتفاعل من قبل الحضور وأجاب المحاضرون عن استفساراتهم وأسئلتهم ورحبوا بالتواصل وتقديم النصائح والارشادات لمن يرغب منهم بذلك.



وفي ختام المحاضرات قام أمين السر م.فهد العتيبي وعضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي ورئيس لجنة مركز خدمة المواطن م.عبدالله الحداري وأعضاء اللجنة بتكريم خاص للمحاضرين مقدم من الجمعية وشكروهم على جهودهم لخدمة المجتمع.